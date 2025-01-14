В вузе Петербурга проверят свои стройотряды после статьи о «лагерях извращений»

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» начали служебную проверку после публикации издания «Фонтанка» о стройотрядах, в которых студентов заставляют раздеваться, трогать друг друга и заниматься другими сексуальными практиками. О начале проверки «Газете.Ru» сообщили в отделе по связям с общественностью учебного заведения.

«По фактам, изложенным в статье портала «Фонтанка.ру», в настоящее время проводится служебная проверка в Штабе студенческих отрядов ЛЭТИ», — сообщили в «ЛЭТИ».

13 января «Фонтанка» опубликовало рассказ 21-летней петербурженки о студенческом стройотряде одного из вузов Санкт-Петербурга. По словам девушки, для участников отряда устраивались специфические конкурсы и быт с разными формами сексуальных или похожих на них практик. Она написала заявление в прокуратуру, но реакции от ведомства не получила. Название вуза в статье не указывалось, но читатели «Фонтанки» предположили, что речь идет о «ЛЭТИ».

На публикацию обратила внимание председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она назвала происходившее в строительном отряде психологическим и физическим насилием над юношами и девушками, труд которых «нещадно эксплуатируется».

«Считаю материал основой для уже не журналистского расследования, а для заведения уголовного дела и максимально прозрачного «разбора полетов»: как все это вообще стало возможным!?» — написала в своем Telegram-канале Останина и пообещала направить запросы в правоохранительные органы и профильное министерство.

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