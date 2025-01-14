Посольство РФ в Мозамбике обратилось к россиянам из-за беспорядков в республике

Посольство РФ в Мозамбике советует проживающим в республике гражданам оставаться в своих домах в связи с беспорядками. Обращение дипмиссии опубликовано в ее Telegram-канале.

«В связи с нестабильностью внутренней ситуации в Республике Мозамбик и высокой вероятностью беспорядков рекомендуем до конца этой недели (13 – 19 января) не выходить из дома без острой необходимости», — сказано в заявлении.

В посольстве также отметили, что в то же время необходимо иметь запас питьевой воды, продуктов питания, топлива, медикаментов и денег «на случай необходимости».

15 января должна пройти инаугурация законного избранного президента Мозамбика Даниэла Шапу. Многие жители Мозамбика, особенно молодежь, надеялись, что на президентских выборах в республике, которые состоялись 9 октября 2024 года, победит независимый кандидат и лидер оппозиции Венансио Мондлане. Он не признал своего поражения. Беспорядки, которые наблюдаются в Мозамбике, проводятся по призыву Мондлане.

Ранее сообщалось, что тысячи преступников могли сбежать из тюрем во время протестов в Мозамбике.