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В Екатеринбурге «Уральские авиалинии» довели онкобольную девочку до слез из-за чемодана

Ura.ru: в Екатеринбурге «Уральские авиалинии» довели ребенка до слез
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Shutterstock

Жительница Екатеринбурга обвинила авиакомпанию в порче багажа ее онкобольной дочери. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам матери, 3 октября вместе с 13-летней девочкой они прилетели из Москвы в Екатеринбург «Уральскими авиалиниями», но багаж ребенка не привезли. Родительница с ребенком прождала несколько часов, но в итоге чемодан доставили им домой на следующий день.

«Увидев чемодан, мы были в шоке: он был разорван, ручка сломана, а внутри все помято. Дочка разревелась, ведь чемодан принадлежал ее однокласснице», – поделилась екатеринбурженка.

Она написала заявление, чтобы компенсировать моральный вред за порчу багажа, мать ребенка требует только пять тысяч. Женщина заполнила заявление и продемонстрировала фото.

Спустя месяц она позвонила на горячую линию, но ей сказали, что документ, предположительно, потерялся. Ей пообещали разобраться, но, по ее словам, сотрудники авиакомпании до сих пор ей не ответили.

Родительница подчеркнула, что ее дочь в тяжелом состоянии и деньги семьи уходят на лечение, поэтому ей сложно купить новый чемодан.

«Для меня даже эта сумма критична, и я просто хочу купить такой же чемодан, чтобы вернуть его владелице и успокоить свою дочь, которая переживает из-за случившегося», – рассказала женщина.

Екатеринбурженка планирует обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее блогерша Виктория Боня украла чемодан бизнесмена Яна Яновского в аэропорту.

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