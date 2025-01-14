Центральный университет вошел в топ-10 лучших вузов России по качеству приема

Центральный университет вошел в топ-10 вузов России по качеству общего набора абитуриентов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества приема в российские университеты в 2024 году, проведенного национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при поддержке Министерства высшего образования РФ.

Так, университет занял 8-е место в общем наборе со средним баллом ЕГЭ у студентов - 84,7 баллов. В десятку также вошли МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ (Москва), МИФИ, Университет Иннополис, ИТМО, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) и Всероссийская академия внешней торговли.

Кроме того, вуз занял 3-е место по результатам платного набора. Отмечается, что средний балл студентов составил 84,4 балла.

Как отметил ректор университета Евгений Ивашкевич, результаты рейтинга отражают рост популярности платного образования. Он уточнил, что родители и школьники осознают важность качественного обучения и готовы платить за него.

«Крупный бизнес понимает, какие навыки и знания нужны современному рынку. Компании способны не только выступать полноценными заказчиками для вузов, но и вносить свой вклад в подготовку студентов. Сегодня лидеры рынка стремятся взращивать специалистов, которые не просто обеспечат решение задач ИТ-направления, но и смогут смотреть на процессы шире, чтобы предлагать более эффективные методы и механизмы работы», — добавил Ивашкевич.

Ректор подчеркнул, что результаты исследования подтверждают верность новой стратегии образования университета. Он напомнил, что университет дает студентам актуальные знания, оплачиваемые стажировки и практику с первых дней учебы благодаря поддержке более 50 компаний-партнеров.

«В совокупности с высоким уровнем экспертизы преподавателей, среди которых ведущие мировые и российские ученые, и не шаблонным подходом к образовательным процессам это приносит свои плоды – нас выбирают сильные талантливые студенты. Наши выпускники – это высококвалифицированные, востребованные специалисты, за которых работодатели встают в очередь», — заключил Ивашкевич.

Напомним, исследование качества приема в российские университеты Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» проводит с 2010 года. В этом году в мониторинге участвовало более 800 государственных и частных вузов, включая филиалы. В ходе исследования сравнился средний балл результатов ЕГЭ студентов разных вузов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения в 2024 году.