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В Туве четверо приятелей сожгли автомобиль из-за ссоры у клуба

В Туве будут судить четверых приятелей, которые сожгли чужую машину
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МВД по Республике Тыва

В Кызыле перед судом предстанут четверо молодых людей, которые сожгли чужой Mercedes, у ночного клуба. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным следствия, в июле 2024 года с заявлением в правоохранительные органы обратился 34-летний житель Кызыла. Мужчина сообщил, что неизвестные сожгли его Mercedes, ущерб составил 1,7 млн рублей.

Как установили следователи, к поджогу оказались причастны четверо приятелей. Молодые люди пришли в ночной клуб, но их не пустил охранник, разозленные отказом, мужчины решили прокатиться по городу, но заметили припаркованный неподалеку автомобиль. Один из подозреваемых предложил друзьям сжечь авто, они облили машину бензином из пластиковых бутылок, подожгли горючую жидкость и скрылись.

В отношении поджигателей было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Кузбассе мужчина поссорился с другом из-за музыкальных предпочтений и дотла сжег его машину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За поджог автомобиля предусмотрена ответственность в виде пяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Москве работник обиделся на начальника и дотла сжег его машину.

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