В США нашли тела пропавших в декабре охотников на чудовище из легенд

NPR: в лесах Вашингтона обнаружили тела двух охотников на легендарного сасквоча

Тела двух охотников на сасквоча — чудовища из легенд, считающееся североамериканским вариантом снежного человека — обнаружили в лесной чаще на территории штата Вашингтон. Об этом сообщила радиостанция NPR.

Журналисты выяснили, что мужчины в возрасте 59 и 37 лет отправились на поиски легендарного существа в конце декабря прошлого года. При этом они так и не вернулись домой до наступления католического Рождества, которое празднуется в ночь с 24 на 25 декабря.

На этом фоне родственники охотников обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов и иных профильных служб организовали поисково-спасательную операцию. Она продолжалась три дня, в работах приняли участие более 60 человек.

Из статьи следует, что специалисты нашли тела пропавших мужчин в лесной чаще в округе Скамейния.

«В округе Скамейния причинение вреда снежному человеку карается штрафом в размере $1000 и может повлечь за собой тюремное заключение <...>. Этот закон призван защищать таинственное существо и предотвращать случайные выстрелы охотников», — подчеркивается в материале.

Как рассказали в офисе местного шерифа, причиной трагедии могли стать суровые погодные условия. Граждане были не готовы к походам в условиях сильного снегопада и понижения температуры воздуха.

Ранее в Кировской области охотник по ошибке выстрелил в приятеля, приняв его за дикого зверя.