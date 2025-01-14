Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьник подрался с матерью из-за домашнего задания и сломал ногу

78.ru: в Петербурге школьник попал в больницу из-за домашнего задания
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петроградском районе Петербурга школьник попал в больницу из-за ссоры с матерью. Об этом сообщает 78.ru.

В медицинское учреждение мать доставила 11-летнего сына с травмой ноги. У мальчика диагностировали перелом основания кости стопы. После оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Выяснилось, что травму ребенок получил дома. Он отказывался делать домашнее задание, набросился на мать с кулаками, но по дороге ударился ногой об пол и травмировался. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Архангельской области 12-летняя девочка сбежала из дома после истязаний матери. По данным следствия, женщина избивала дочь после распития алкоголя. После одного из таких эпизодов девочка решилась на побег и обратилась к полицейским.

Ранее школьник обратился в службу спасения, когда не смог сделать домашнее задание по математике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами