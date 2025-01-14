В Петербурге школьник подрался с матерью из-за домашнего задания и сломал ногу

В Петроградском районе Петербурга школьник попал в больницу из-за ссоры с матерью. Об этом сообщает 78.ru.

В медицинское учреждение мать доставила 11-летнего сына с травмой ноги. У мальчика диагностировали перелом основания кости стопы. После оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Выяснилось, что травму ребенок получил дома. Он отказывался делать домашнее задание, набросился на мать с кулаками, но по дороге ударился ногой об пол и травмировался. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Архангельской области 12-летняя девочка сбежала из дома после истязаний матери. По данным следствия, женщина избивала дочь после распития алкоголя. После одного из таких эпизодов девочка решилась на побег и обратилась к полицейским.

Ранее школьник обратился в службу спасения, когда не смог сделать домашнее задание по математике.