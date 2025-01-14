Стали известны подробности убийства чемпиона России по гиревому спорту Фещенко

РБК: убитый чемпион по гиревому спорту Фещенко был сотрудником ФСБ

Чемпион по гиревому спорту Владимир Фещенко, которого убил знакомый в Москве, был сотрудником департамента контрразведки ФСБ России. Об пишет РБК.

По данным источника издания, а также другого источника ТАСС, убийство произошло в одном из зданий Минобороны.

По словам источника РБК, основной версией трагедии стало убийство по неосторожности — пистолетная пуля попала мужчине в голову. Он не исключил, что выстрел сделали во время ссоры.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

Фещенко — мастер спорта международного класса. Чемпионат России по гиревому спорту, который в своей карьере выиграл Фещенко, это соревнование, организованное Всероссийской федерацией гиревого спорта (ВФГС). Первоначально чемпионаты России по гиревому спорту проводились под руководством Всесоюзной федерацией гиревого спорта. 26 ноября 1984 года в городе Оренбурге состоялся первый официальный чемпионат страны.

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