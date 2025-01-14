Рогозин предсказал гибель цивилизации в случае ядерного удара по Украине

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru», что с осторожностью относится к заявлениям о необходимости демонстративного ядерного удара по Украине.

«Надо иметь в виду, что любое применение ядерного оружия — это эскалация. И закончится она гибелью всей цивилизации на Земле. И уже никто не будет вспоминать, кто начал, кто виноват, а кто не виноват», — сказал Рогозин.

По его словам, у России есть масса других возможностей: например, она может использовать стратегическое оружие в неядерном исполнении. Подобные испытания в РФ уже успешно проводились, отметил сенатор.

Подробнее о том, когда закончится СВО, что такое денацификация и кто такие «заколдованные русские» — читайте в полном интервью.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, несмотря на многократные заявления Москвы о том, что таких планов нет.