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Суд обязал мэрию Москвы обеспечить квартирой пенсионерку, родившуюся в ссылке

Суд обязал мэрию Москвы купить квартиру пенсионерке, родившейся в ссылке
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Depositphotos

Пресненский суд Москвы обязал департамент городского имущества столицы предоставить соцвыплату на покупку жилья пенсионерке, которая родилась в ссылке. Об этом пишет РИА Новости.

Елизавета Михайлова родилась в ссылке после того, как ее отца арестовали в 1937 году за участие в контрреволюционной организации. Мужчину осудили на восемь лет.

«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора», — сообщил источник.

Михайлова родилась в ссылке, последние годы ей много раз отказывали в первоочередном праве на квартиру в том городе, где ее родители жили до ареста.

До этого издание «Коммерсантъ» писало, что с фасадов московских зданий начали исчезать мемориальные таблички проекта «Последний адрес», посвященного памяти жертв политических репрессий СССР. Сообщалось о пропаже табличек на Большой Полянке, Новокузнецкой улице и в Лаврушинском переулке.

Ранее российскую пенсионерку попросили «найти свидетелей» ее нахождения в фашистских концлагерях.

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