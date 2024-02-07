Российскую узницу концлагеря в соцзащите попросили найти свидетелей ее нахождения в плену

В Карелии 83-летней пенсионерке, потерявшей свидетельство о том, что она была малолетней узницей фашистских концлагерей, отказались восстанавливать документы. Об этом сообщает местное издание «Daily Карелия».

По словам Людмилы Акуловой, она потеряла удостоверение 11 апреля 2023 года, в День освобождения узников фашистских концлагерей, на встрече с ветеранами. Через некоторое время женщина обнаружила пропажу документа, когда собиралась отдыхать в санатории и хотела получить по нему скидку.

Чтобы восстановить льготу пенсионерка обратилась в Министерство социальной защиты: женщина предоставила ксерокопию утерянного документа, справка о пребывании ее матери в трудовом лагере, справку о допросе матери после возвращения в СССР. Но ей отказали в восстановлении документов трижды.

«В министерстве предложили поискать свидетелей пребывания в Германии. Через 80 лет! А потом порекомендовали обратиться в суд», — рассказала Акулова журналистам.

Пенсионерка рассказала, что немцы «погнали» ее семью в Эстонию в 1941-м году. В 1943-м году (девочке было 2,5 года) ее вместе с матерью забрали в пересыльный лагерь в Польшу, а затем в трудовой лагерь в Германии, где они находились до марта 1945-го.

«Меня спрашивают «Я не могу понять, где вы были». Я говорю, мол, где мать была, там и ребенок был. Я не понимаю, что тут думать? Просто возьми закон в руки и выполни. Мне пришлось даже в прокуратуру обратиться», — рассказала пенсионерка о своем визите в соцзащиту.

В республиканском Министерстве социальной защиты изданию сообщили, что вопрос Акуловой находится на контроле и его решают.

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