Малышева предупредила об опасности змеиного вина

Терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила, что змеиное вино может вызывать кровотечения.

Во время передачи врач рассказала, как мужчина после глотка этого алкогольного напитка упал в обморок, после чего был госпитализирован в коме.

«Не спешите ставить его (змеиное вино. — «Газета.Ru») на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии (выраженного нарушения функции свертывания крови, которое проявляется в том числе сильными кровотечениями) от змеиного вина, а там яд», — заявила Малышева.

Несколько лет назад мужчина из провинции Хэйлунцзян решил сделать такое вино: в Китае оно считается лечебным. Для этого он купил на рынке трех ядовитых змей и закрыл их в банках со спиртом, оставив настаиваться на год. Выждав необходимое количество времени, китаец открыл банку и попытался достать змею рукой, но она его укусила.

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