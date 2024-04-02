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Россиянам объяснили, как правильно пить минеральную воду

ОСН: минеральную воду стоит употреблять после консультации с врачом

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Для того чтобы не нанести вред здоровью, пить минеральную воду необходимо в меру. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на экспертов. Они советуют проконсультироваться с врачом, который подберет воду с необходимым составом.

За один прием рекомендуется употреблять не более 200 мл минеральной воды. Пить стоит медленно, чтобы уберечь сердце и почки от большой нагрузки.

Эксперты советуют пить минеральную воду теплой для желчегонного эффекта и активизации пищеварения. Чтобы достичь нужного эффекта употреблять воду стоит как минимум за 30 минут до приема пищи.

Также, врачи рекомендуют не употреблять минеральную воду после приема пищи.

До этого врач Елена Малышева сообщила, что газированная вода способствует чувству насыщения и не приводит к вздутию живота.

Последнее, по ее словам, не связано с употреблением газированной воды. Газы из желудка могут подняться лишь наверх, спровоцировав отрыжку. В кишечнике газы образуются из-за жизнедеятельности бактерий.

Ранее врач рассказала о полезных веществах в пиве.

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