Депутат назвала платные дороги в Москве способом экономить время

Платные дороги в Москве способствуют более точному прогнозированию времени в пути для граждан. Об этом рассказала «Аргументам и фактам» депутат Московской городской думы, депутат Московской городской думы и председатель комиссии по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.

Она подчеркнула, что московские власти прилагают значительные усилия для создания комфортных условий для всех жителей столицы, включая владельцев автомобилей.

По мнению Цветковой, новые платные дороги следует рассматривать не как дополнительную статью расходов, а как возможность гарантированно прибыть в нужное место в запланированное время.

«Я вижу для себя преимущество в платных дорогах внутри города в том, что мне, как и многим москвичам, часто нужно много перемещаться по городу по работе в сжатые сроки: из одной части в другую, из района в район, а между рабочими делами — дополнительные, например, заехать в магазин или поликлинику», — сказала она.

Депутат Мосгордумы уточнила, что в столице в этом плане есть выбор. В качестве примера она привела рельсовый каркас, городской наземный транспорт и личный автотранспорт.

«Однако во время поездки на автомобиле в Москве, если вдруг задержался и попал в загруженные часы — весь план на день может быть сорван», — добавила Цветкова.

По ее словам, платная дорога позволяет прогнозировать, составлять маршрут заранее и знать, сколько у тебя времени займет поездка.

«Очень удобен в этом плане проспект Багратиона. Время — это единственный невозвратный ресурс, и когда время имеет значение — хорошо иметь возможность его сэкономить», — заключила Цветкова.