«Он у нас нормальный». В Подмосковье 20-летний мужчина напал с ножом на людей в магазине

В подмосковном Щелкове 13 января 20-летний мужчина без всяких очевидных причин набросился с ножом на покупателей и ранил трех человек. Его скрутили, полиция доставила нападавшего в местное управление МВД. Из разговора с родителями мужчины стало известно, что он прошел срочную службу в разведке. Возможными причинами инцидента отец назвал хронический недосып сына и то, что молодой человек «постоянно сидит в компьютере». По данным полиции, в момент нападения агрессор был пьян.

13 января в супермаркете «Дикси» подмосковного города Щелкова один из посетителей внезапно повел себя агрессивно. На видеозаписи, предоставленной МВД Московской области, видно, что около трех часов ночи (магазин круглосуточный) мужчина набросился на стоявшего к нему спиной покупателя с ножом и попытался ударить его лезвием в шею.

Тот смог вырваться и убежать, но нападавший на этом не остановился — ударил ножом еще двоих случайных людей, после один из покупателей повалил его на пол и попытался обезвредить.

В подмосковной полиции подтвердили случившееся, сообщив, что в дежурную часть МУ МВД «Щелковское» поступило сообщение о том, что «в одном из магазинов, расположенных на улице Краснознаменская, гражданин нарушает общественный порядок».

Прибывшие сотрудники полиции установили, что нападавший был пьян и набросился на покупателей и персонал магазина беспричинно. Ранения получили три человека, все они обратились за помощью в больницу. Нападавшим оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения.

Щелковская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса: ч.3. ст.30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Нападавшему вменяют попытку убийства нескольких человек, не доведенную до конца по независящим от него причинам.

Что говорят родители нападавшего

Волгоградский портал V1 назвал имя нападавшего мужчины — Александр Глабай. По данным издания, раньше он жил в пригороде Волгограда Краснослободске, семья переехала в Подмосковье восемь лет назад.

Корреспонденты V1 связались с отцом нападавшего. Он сообщил, что сын недавно прошел срочную службу в разведывательных войсках, устроился работать в маркетплейс, начал встречаться с девушкой. Перед происшествием в супермаркете «они как раз гуляли».

«[Он] сказал ей: «Пойду в магазин схожу. Не переживай, скоро приду». И все. (…) Я не знаю, что с ним произошло. Он у нас нормальный», — сказал отец нападавшего.

Мужчина сообщил, что они с женой в шоке от поступка единственного сына. И выдвинул одно предположение о том, почему это могло произойти.

«Он у нас в компьютере постоянно сидит и мало спит. Компьютер, компьютер, компьютер. Я ему постоянно говорю: «Ложись спать, сынок». Он говорит: «Мне три часа хватит поспать». Что случилось с ним, не знаю. (…) Такое ощущение, что ему за пару дней в мозг что-то дало…» — сказал собеседник издания.

По его словам, складной армейский нож был привезен из армии — подарок комбата.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении нападавшего под стражу. Ему грозит наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.