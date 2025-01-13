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Более 25 тыс. волонтеров «Единой России» поучаствовали в очистке побережья Черного моря

Волонтеры «Единой России» и МГЕР продолжат уборку акватории Керченского пролива
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Алексей Майшев/РИА Новости

Более 25 тыс. волонтеров «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) со всей страны приняли участие в уборке акватории Керченского пролива. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Отмечается, что работа продолжается каждый день. Так, активисты отслеживают побережье в Анапе, Севастополе, Керчи, Ялте, Сакском, Ленинском и других районах. Волонтеры выявляют и убирают мазутные пятна.

«Загрязненный песок вывозят для переработки на полигоны для утилизации. Специалисты тестируют различные технологии по отделению нефтепродуктов от песка», — говорится в сообщении.

Помимо этого, активисты партии и МГЕР отмывают замазученных птиц и передают на реабилитацию. Как уточнили в «Единой России», все это происходит под руководством ветврачей. Отмечается, что на текущий момент спасено более 5,6 тыс. птиц.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате масштабной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов спасатели и волонтеры вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях сильного шторма. Из-за угрозы экологии региона введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

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