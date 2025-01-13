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Мужчина, признанный виновным в двойном браке с падчерицей и ее матерью, избежал заключения

Британец, вступивший в брак с падчерицей и ее матерью, избежал тюрьмы
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Shutterstock

В Великобритании 69-летний мужчина, признанный судом виновным в двоеженстве, смог избежать заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалам судебного разбирательства, Джон Ингрэм из Уэльса в 1983 году вступил в брак с первой женой, а спустя пять лет, в 1988 году, не расторгая этого союза, женился на 16-летней падчерице. При этом мать девушки была не против этого брака и присутствовала на церемонии. Для официального оформления отношений мужчина изменил свои данные в официальных документах. В последствии падчерица забеременела от отчима и родила. Первая жена и дети долгое время не знали, кто приходится им биологическим отцом.

Мужчина признал в суде свою вину и объяснил свой поступок тем, что якобы пошел на брак с падчерицей, чтобы девушка получила от государства пособия.

В суде обвиняемый утверждал, что обе женщины осознавали, на что шли и не были против. Но суд все равно установил факт обмана госорганов, регистрирующих второй брак в полной уверенности, что мужчина не женат. Государственный обвинитель выразил сомнение в адекватности решения 16-летней на тот момент падчерицы. По его мнению, девушка из-за своего юного возраста могла полностью не осознавать, на что шла. Также, по словам обвинителя, больше всех в тех отношениях пострадали дети, которые долгое время жили во лжи и испытывали страдания.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам общественных работ и штрафу в размере 300 фунтов стерлингов. Заключение ему удалось избежать благодаря тому, что он приходится опекуном первой жены, страдающей деменцией.

Ранее британец заставил детей есть домашнего кролика в качестве наказания и попал под суд.

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