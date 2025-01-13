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В Башкирии дети разогревали на плите пластмассовый чайник и устроили пожар

В Башкирии дети устроили пожар в квартире, пока мать была у соседей
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МЧС России

В Калтасинском районе Башкирии дети пытались вскипятить чайник и устроили пожар в квартире, несовершеннолетних спас сосед. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Двое детей трех и девяти лет остались дома одни, их мать вышла к соседям. Старший мальчик решил вскипятить пластмассовый чайник и поставил его на плиту. Посуда моментально нагрелась и расплавилась, начался пожар.

Напуганные дети стали звать на помощь, их крики услышала прохожая и заметила в окне языки пламени. Она забежала в подъезд и позвала соседа, мужчина схватил топор, выломал им дверной замок и вынес детей из задымленного помещения, несовершеннолетние не пострадали.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения.

Ранее пятилетняя девочка играла со спичками и сожгла квартиру со спящей бабушкой.

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