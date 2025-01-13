В Абакане мужчина украл гараж со стройматериалами и продал

Житель Хакасии с помощью крана украл со стройки гараж и продал

В Абакане будут судить местного жителя за кражу металлического гаража со строительного объекта, злоумышленник вывез его с помощью крана-манипулятора и продал. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что со строительной площадки по проспекту Дружбы был похищен металлический гараж. Причиненный ущерб собственник оценил в 250 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже удалось задержать, злоумышленник нанял погрузчик-манипулятор, вывез его и продал за 40 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник потратил их по своему усмотрению.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело о краже, похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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