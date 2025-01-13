Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абакане мужчина украл гараж со стройматериалами и продал

Житель Хакасии с помощью крана украл со стройки гараж и продал
close
Global Look Press

В Абакане будут судить местного жителя за кражу металлического гаража со строительного объекта, злоумышленник вывез его с помощью крана-манипулятора и продал. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что со строительной площадки по проспекту Дружбы был похищен металлический гараж. Причиненный ущерб собственник оценил в 250 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже удалось задержать, злоумышленник нанял погрузчик-манипулятор, вывез его и продал за 40 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник потратил их по своему усмотрению.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело о краже, похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин пытался вынести сварочные аппараты из магазина в детской коляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами