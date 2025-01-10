Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как эффективнее справляться с конфликтами в браке

Психолог Мещерина: во время ссоры с супругом важно отслеживать свои чувства
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Развитие самоконтроля поможет эффективнее справляться с конфликтами и укрепить брак. Об этом рассказала психолог, эксперт по системному семейному консультированию Виктория Мещерина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, важно научиться успокаивать себя во время гнева и отслеживать свои чувства в момент ссоры. Она также советует постараться изменить свою реакцию на конфликт, например, говорить более спокойно, а также показать супругу, что вы понимаете его чувства.

«Обсуждайте возможные проблемы заранее. Например, если к вам приезжает свекровь, заранее договоритесь о том, как вы будете общаться», — отметила Мещерина.

Она также подчеркнула важность поддержки и заботы в отношениях. По ее словам, они помогут снизить стресс и предотвратить конфликты.

Клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов до этого рассказал «Газете.Ru», что у разводу в паре могут привести кризисы отношений, которые возникают в разные периоды их развития. Первый наступает на второй-третий год отношений, уточнил он.

Ранее стало известно, в чем отличие характеров одиноких людей и людей в браке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами