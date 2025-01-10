Психолог рассказала, как эффективнее справляться с конфликтами в браке

Психолог Мещерина: во время ссоры с супругом важно отслеживать свои чувства

Развитие самоконтроля поможет эффективнее справляться с конфликтами и укрепить брак. Об этом рассказала психолог, эксперт по системному семейному консультированию Виктория Мещерина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, важно научиться успокаивать себя во время гнева и отслеживать свои чувства в момент ссоры. Она также советует постараться изменить свою реакцию на конфликт, например, говорить более спокойно, а также показать супругу, что вы понимаете его чувства.

«Обсуждайте возможные проблемы заранее. Например, если к вам приезжает свекровь, заранее договоритесь о том, как вы будете общаться», — отметила Мещерина.

Она также подчеркнула важность поддержки и заботы в отношениях. По ее словам, они помогут снизить стресс и предотвратить конфликты.

Клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов до этого рассказал «Газете.Ru», что у разводу в паре могут привести кризисы отношений, которые возникают в разные периоды их развития. Первый наступает на второй-третий год отношений, уточнил он.

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