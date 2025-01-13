В Петербурге из квартиры на пятом этаже через балкон вынесли металлический сейф с $8,9 тыс.

«Фонтанка»: в Петербурге из квартиры через балкон вынесли сейф с валютой

В Приморском районе Петербурга неизвестные через балкон украли из квартиры сейф с деньгами и телевизор, пока хозяина не было дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что в новогодние праздники неизвестные проникли в его квартиру на Богатырском проспекте и вынесли оттуда сейф, в котором находилось 8,9 тысячи долларов, также из комнаты пропал телевизор.

По данным РЕН ТВ, квартира потерпевшего расположена на пятом этаже, вероятно, воры вынесли украденное через балкон.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилая женщина была дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 миллионов рублей.

Ранее из квартиры петербуржца украли более 4 млн рублей, пока он лежал в больнице.