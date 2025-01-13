Россиянка вернула украденную мошенниками квартиру

Жительница Кисловодска добилась возвращения своей собственности, которую ее обманом вынудили продать аферисты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на решение апелляционного суда.

Как следует из материалов дела, в 2023 году женщина сама нашла сайт, на котором ей предложили заработать с помощью «инвестиций». Она связалась с мошенниками и, поддавшись их влиянию — ей обещали доход от продажи ценных бумаг — сначала вложила в дело 600 тысяч рублей, затем еще более 1 млн рублей, взятых в кредит. После этого собеседники убедили потерпевшую продать свою квартиру.

В январе 2024 года женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и сразу обратилась в полицию, заявив, что находилась в невменяемом состоянии. Ее дело дошло до Кисловодского городского суда, который отказал заявительнице в оспаривании сделки. Тогда женщина подала апелляцию.

В ходе повторного рассмотрения дела, уже в Ставропольском краевом суде, ей удалось доказать, что она совершала сделку в невменяемом состоянии. Женщине вернули недвижимость, но обязали ее выплатить 4,2 млн рублей гражданке, которая за это время успела приобрести ее квартиру у третьих лиц.

Ранее нефтяник из Ухты «аннулировал» несуществующие кредиты и лишился 4,9 млн рублей.