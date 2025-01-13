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Россиянка вернула украденную мошенниками квартиру

Жительница Кисловодска через суд забрала свою квартиру у мошенников
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Pexels

Жительница Кисловодска добилась возвращения своей собственности, которую ее обманом вынудили продать аферисты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на решение апелляционного суда.

Как следует из материалов дела, в 2023 году женщина сама нашла сайт, на котором ей предложили заработать с помощью «инвестиций». Она связалась с мошенниками и, поддавшись их влиянию — ей обещали доход от продажи ценных бумаг — сначала вложила в дело 600 тысяч рублей, затем еще более 1 млн рублей, взятых в кредит. После этого собеседники убедили потерпевшую продать свою квартиру.

В январе 2024 года женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и сразу обратилась в полицию, заявив, что находилась в невменяемом состоянии. Ее дело дошло до Кисловодского городского суда, который отказал заявительнице в оспаривании сделки. Тогда женщина подала апелляцию.

В ходе повторного рассмотрения дела, уже в Ставропольском краевом суде, ей удалось доказать, что она совершала сделку в невменяемом состоянии. Женщине вернули недвижимость, но обязали ее выплатить 4,2 млн рублей гражданке, которая за это время успела приобрести ее квартиру у третьих лиц.

Ранее нефтяник из Ухты «аннулировал» несуществующие кредиты и лишился 4,9 млн рублей.

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