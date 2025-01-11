Нефтяник из Ухты «аннулировал» несуществующие кредиты и лишился 4,9 млн рублей

В Ухте сотрудники правоохранительных органов раскрыли крупную аферу, в ходе которой мошенники похитили у местного жителя почти пять миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД по республике Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 44-летний сотрудник нефтегазовой компании. Мужчина рассказал, что с ним связались неизвестные, которые сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах» и сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на него несколько кредитов.

Для того, чтобы «аннулировать» займы, мужчину убедили самостоятельно оформить займы. Полученные 4,9 млн рублей потерпевший перевел на якобы безопасный счет. После чего киберпреступники отправили россиянина еще в один банк. Но операционист отказала мужчине в выдаче очередного кредита и заподозрила неладное.

После беседы с сотрудницей банка мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московская школьница отдала мошенникам 320 тысяч рублей, отложенные на ее обучение.