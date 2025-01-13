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Россиянам объяснили, как и где лучше всего собирать зимние грибы

Миколог Вишневский: зимой собирать грибы удобно, так как ядовитых среди них нет
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Depositphotos

Сбор грибов зимой – это нормальное явление, особенно свойственное для средней полосы России. В это время года здесь растут опята, вешенки, дрожалки. Их можно собирать без опаски, так как ядовитых грибов в это время года нет, заявил 360.ru кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

Количество зимних грибов в тех или иных регионах зависит от конкретного сезона и региона. Собирают их в основном в средней полосе европейской части России. В этом сезоне фотографиями с полными корзинками грибов делятся жители Подмосковья, Брянска, Волгограда, Нижнего Новгорода.

Чаще всего зимние грибы растут в декабре, но если случаются оттепели, как в этом году, то и в январе, рассказал эксперт. По его словам, мало грибов только в феврале — в этом месяце их редко можно увидеть только при «уникальной» погоде.

Обычно во время холодной зимы с редкими оттепелями собирают два вида грибов — опята и вешенки устричные. До середины и конца декабря в лесах могут достоять ледовки-говорушки, белые грибы, подосиновики, подберезовики и лисички. Чаще растут они на деревьях, но если погода достаточно теплая, то и на земле.

«И что чрезвычайно позитивно, ни один ядовитый гриб в это время не растет, — заявил Вишневский. — То есть смело все, что сидит на земле и растет на деревьях, можно собирать».

Зимние грибы ничем не отличаются от обычных летних, как и их сбор — кроме того, что смотреть нужно не под ноги, а на стволы деревьев, заключил миколог.

Ранее врачи объяснили, в каких случаях опасно собирать даже съедобные грибы.

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