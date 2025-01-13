Эксперты объяснили, в каких случаях необходимо провести цифровой детокс

Постоянное использование цифровых устройств негативно влияет на физическое и психическое здоровье людей. Помочь может цифровая детоксикация, которая заключается в отказе от гаджетов в пользу заботы о себе и общения с близкими. При определенных симптомах это крайне необходимо, в том числе при постоянном стрессе и проблемах со сном, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Первое, на что влияет постоянное зависание в гаджетах — это сон. Стимуляция мозга не позволяет ему заснуть, даже если речь идет не об играх, а о постоянном чтении новостей в смартфоне. В конечном итоге это приводит к зависимости от гаджетов, провоцирующей или усугубляющей симптомы СДВГ, предупреждают эксперты.

Цифровой детокс крайне необходим, если человек постоянно испытывает тревогу и стресс, если рядом нет телефона, если он постоянно проверяет уведомления. Кроме того, тревожный звонок — это стресс при чтении ленты в соцсетях, волнение из-за отсутствия лайков, трудности засыпания вдали от смартфона. Все это говорит о необходимости на время отказаться от гаджетов, подчеркивают специалисты.

Начинать цифровой детокс нужно с выделения времени без гаджетов — к примеру, на прогулку, чтение, хобби, во время которых смартфон будет убран. Также рекомендуется выключить уведомления, навести в смартфоне порядок — удалить приложения и игры, отнимающие время. Также эксперты советуют убирать смартфон перед сном подальше, чтобы исключить соблазн поскроллить ленту. Со временем, по мере достижения прогресса, рекомендуется увеличивать отрезки времени, проведенные без смартфона.

Напомним, ученые выяснили, что зависимость от телефонов может быть мотивирована стремлением человеческого мозга к быстрому получению новой информации. По их мнению, умственную нагрузку можно снизить, если ограничить поступление различного контента и не посещать различные сайты и другие интернет-платформы без необходимости.

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