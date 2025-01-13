Названы неочевидные симптомы неврологических болезней у домашних животных

Питомцы, как и люди, могут испытывать головную боль, головокружение. Существуют неочевидные симптомы неврологических заболеваний, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

«В первую очередь необходимо обратить внимание на изменение в поведении животного. Заболевшие питомцы больше спят и меньше играют. Если это неврологическое заболевание, кошка или собака могут кружиться на одном месте или даже пошатываться. Собаке с неврологическим заболеванием сложно наклониться к миске. Как правило, для таких питомцев воду поднимают выше. Бывают случаи, когда кошки и собаки едят и пьют лежа», — отметила она.

Если неврологическое заболевание затрагивает спинной мозг, животное испытывает трудности с передвижением. Походка становится шаткой, животное может падать.

«Также о плохом самочувствии питомца может сигнализировать состояние его шерсти, отсутствие аппетита, потеря веса, слезоточивость, неприятный запах изо рта. Не игнорируйте эти сигналы и обращайтесь к врачу. Врач может рекомендовать сделать магнитно-резонансную терапию (МРТ) — это самое достоверное исследование. Несмотря на то, что эту процедуру делают животным под наркозом, этого не нужно бояться. Подготовившись к исследованию (сдача анализов и проведение ЭКГ), вы сможете провести для своего питомца исследование в специализированном МРТ-центре, а затем определиться с врачом с дальнейшим лечением любимца», — резюмировала эксперт.

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