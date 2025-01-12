В Курске 17-летний подросток украл у родственницы 800 тысяч рублей

Подросток из Курска стал фигурантом уголовного дела за кражу крупной суммs денег у близкой родственницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 17-летний молодой человек решил ограбить близкую родственницу, он знал, что женщина хранит в квартире крупную сумму денег. Молодой человек пришел к ней в гости в многоэтажку по улице Серегина и воспользовавшись моментом украл 800 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, вора удалось задержать. В отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Ярославле трое подростков украли у мужчины ценные вещи и собаку, пытаясь заставить его вернуть долг. 17-летний юноша согласился за вознаграждение «выбивать» долги из наркозависимых, которые не платили дилерам за запрещенные вещества? и привлек к делу приятелей. Обыскав жилище должника, молодые люди забрали три ноутбука, фотоаппарат и два рюкзака на общую сумму 39 500 рублей. Один из грабителей прихватил с собой собаку породы чихуахуа. Владелец квартиры, обнаружив в доме агрессивных подростков, сумел сбежать. В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале подростки ограбили ларек с пиротехникой и избили прохожего.