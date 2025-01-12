Житель Подмосковья выстрелил в собутыльника из самодельного пистолета

В Подмосковье мужчина выстрелил в приятеля из самодельного пистолета

В Можайске нетрезвый местный житель выстрелил приятелю в живот из самодельного пистолета, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, двое приятелей распивали спиртные напитки в одной из многоэтажек в Можайске. В ходе застолья между ними возник конфликт, один из мужчин схватил самодельный пистолет и выстрелил в живот собутыльнику.

Спасти пострадавшего медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемый в стрельбе задержан. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Дагестана чудом выжил, случайно выстрелив себе в висок. В момент инцидента мужчина чистил травматический пистолет, однако забыл перед этим разрядить оружие. Он случайно нажал на спусковой крючок. Пострадавшего госпитализировали. Врачи сумели извлечь пулю.

Ранее россиянин выстрелил в голову собутыльнику из-за обвинения в избиении приятеля.