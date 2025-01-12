В Дагестане нашли крупный подпольный склад по продаже БАДов

В Дагестане обнаружили крупный склад, в котором занимались продажей биологически активных добавок неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в обороте предприятия находилось более 5 тыс. единиц немаркированных препаратов. Часть продукции привезли из Турции, а часть имеет кустарное происхождение, отметили эксперты.

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По закону, БАДы должны иметь документы, подтверждающие их безопасность на основе лабораторных исследований и испытаний, в том числе на животных, подчеркнули в ведомстве.

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