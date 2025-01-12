В Казани забытый воспитателем детсада полуторагодовалый ребенок час бродил на морозе

В одном из частных детских садов Татарстана во время прогулки воспитатель забыла на улице полуторагодовалого ребенка, спустя час мальчика нашла прохожая. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в детсаду на Чистопольской улице, ребенка, лежавшего лицом в снегу, нашла местная жительница. Женщина сама отвела мальчика в группу. Мальчик провел на морозе больше часа. Занимались ли воспитатели поиском потерявшегося на прогулке ребенка – неизвестно.

По факту произошедшего республиканский СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что помощницу воспитателя детсада в Подмосковье наказали за оставленную посреди дороги трехлетнюю девочку. Дети в сопровождении двух женщин вышли на улицу, но быстро замерзли и засобирались обратно. Воспитательница шла впереди, ее помощница замыкала шествие. Она подняла упавшего у проезжей части ребенка и в спешке не заметила отставшую девочку, та осталась одна на обочине дороги.

Ранее воспитателя детсада под Петербургом обвинили в издевательствах над шестилетним ребенком.