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В Казани забытый воспитателем детсада полуторагодовалый ребенок час бродил на морозе

В Татарстане воспитатель детсада забыла ребенка на прогулке
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Телеграм-канал «Казань на максималках»

В одном из частных детских садов Татарстана во время прогулки воспитатель забыла на улице полуторагодовалого ребенка, спустя час мальчика нашла прохожая. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в детсаду на Чистопольской улице, ребенка, лежавшего лицом в снегу, нашла местная жительница. Женщина сама отвела мальчика в группу. Мальчик провел на морозе больше часа. Занимались ли воспитатели поиском потерявшегося на прогулке ребенка – неизвестно.

По факту произошедшего республиканский СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что помощницу воспитателя детсада в Подмосковье наказали за оставленную посреди дороги трехлетнюю девочку. Дети в сопровождении двух женщин вышли на улицу, но быстро замерзли и засобирались обратно. Воспитательница шла впереди, ее помощница замыкала шествие. Она подняла упавшего у проезжей части ребенка и в спешке не заметила отставшую девочку, та осталась одна на обочине дороги.

Ранее воспитателя детсада под Петербургом обвинили в издевательствах над шестилетним ребенком.

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