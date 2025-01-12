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В Череповце жених из-за обиды сжег машину несостоявшегося тестя

В Вологодской области мужчина сжег машину отца своей возлюбленной
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Телеграм-канал «УМВД России по Вологодской области»

В Вологодской области молодой мужчина из-за обиды сжег Mercedes несостоявшегося тестя, который запретил ему встречаться с дочерью. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился 34-летний житель Тоншаловского сельского поселения. Он сообщил, что проснулся ночью от сильного хлопка, выглянув в окно, он увидел, что во дворе горит его Mercedes. Полицейские нашли на месте возгорания канистру из-под горючей жидкости.

Подозреваемого в поджоге удалось задержать, им оказался 22-летний мужчина. Выяснилось, что житель Тульской области познакомился в сети с дочерью потерпевшего. Подозреваемый предложил ей жить вместе, однако ее отец был против потенциального зятя. Решив отомстить несостоявшемуся тестю, злоумышленник сжег его авто.

Общий ущерб составил 1,7 млн рублей. В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин получил 9,5 года колонии за попытку сжечь семью.

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