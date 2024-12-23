Мужчина с татуировкой черепа на лице жалуется, что не может найти работу

OC: 24-летний китаец с татуировкой черепа на лице пожаловался, что его не берут на работу

Мужчина из Китая с татуировкой черепа пожаловался, что не может найти работу из-за своей внешности, пишет Oddity Central.

24-летний китаец стал популярным в местных СМИ, когда рассказал о своих трудностях с трудоустройством из-за татуировки черепа на лице. Мужчина рассказал, что сделал ее шесть лет назад во время сильной депрессии, но потом пожалел об этом.

«Я не могу найти работу, сталкиваюсь с оскорблениями в интернете и испытываю трудности с использованием Face ID на телефоне», — объяснил он.

Столкнувшись с проблемами, мужчина решил исправить свою ошибку и обратился в студию по удалению татуировок. После первого сеанса китаец пожаловался на сильную боль, которая вызвала у него проблемы с сердцем, и сейчас он делает перерыв для восстановления и надеется, что после нескольких таких процедур сможет вернуться к нормальной жизни.

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