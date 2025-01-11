В школах Украины могут отменить физику и химию

Министерство образования Украины планирует отменить обязательное изучение физики, химии и биологии в старших классах. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, для учеников 10–12 классов обязательными перестанут быть физика, биология, химия, а также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география.

«Страна.ua» подчеркивает, что отмена предметов может быть связана с разделением старшей школы на три профиля обучения: языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический. Математика, украинский язык, физкультура, история Украины, литература и «защита Украины» станут обязательными для изучения. Изменения должны вступить в силу в 2027 году.

До этого украинские власти решили распустить медицинские вузы, посчитав их пережитком советского прошлого.

По мнению замминистра образования Михаила Винницкого, имеет смысл создавать «мощные» медицинские факультеты в рамках «классических университетов», потому что так студенты получают всестороннее развитие.

Ранее на Украине отчислили почти 23,5 тысячи студентов на фоне мобилизации.