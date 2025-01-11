Пьяный полицейский из Башкирии сбил подростка и скрылся с места ДТП

В Башкирии полицейский сбил мальчика, который чистил снег у дороги, и уехал

В Башкирии пьяный полицейский наехал на подростка и скрылся с места ДТП, говорится на портале «Мой Башкортостан».

Инцидент произошел на улице Ленина в селе Караидель, накануне вечером 13-летний мальчик вышел из дома, чтобы почистить снег. В какой-то момент у него сломалась лопата, которую он попытался починить на месте. В следующее мгновение в ребенка влетел автомобиль.

По словам местных жителей, находившийся за рулем мужчина был пьян. Также сообщается, что виновником ДТП оказался сотрудник отдела МВД России по Караидельскому району.

Пострадавшего доставили в 17‑ю уфимскую детскую больницу с переломом бедра, ему потребовалось срочная операция. В МВД Башкирии начали служебную проверку в отношении подозреваемого.

«По результатам служебной проверки он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.

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