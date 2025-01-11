Два человека пострадали при обрушении горки на площади 400-летия Тюмени

В Тюмени два человека пострадали при обрушении деревянной горки

Ребенка госпитализировали после обрушения горки на площади 400-летия в Тюмени. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тюмень с огоньком».

Инцидент произошел 11 января в центре города, на горке около Тюменского драматического театра. В тот момент на ней находились люди. Звонок от очевидцев поступил в экстренные службы в 17:57, на площадь выехали две бригады медиков.

«Одному пациенту помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, другой после осмотра и оказания помощи доставлен в ОКБ №2», — уточнили в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области.

Источники РЕН ТВ сообщают, что пострадавшим оказался несовершеннолетний. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Глава Тюмени поручил провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок.

Ранее на Ямале ребенок скатился с горки и попал под снегоуборочную машину.