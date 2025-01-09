Пьяная жительница Якутии ударила мужа ножом в грудь во время ссоры

Жительница города Мирного поссорилась с мужем и схватилась за нож, мужчина получил удар в грудь, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Якутия.

Инцидент произошел 5 января, 50-летняя горожанка распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, в порыве гнева женщина схватила кухонный нож и вонзила лезвие в грудь мужчины.

Спасти пострадавшего не удалось. Подозреваемую в нападении задержали, 7 января с учетом имеющихся судимостей, асоциального образа жизни обвиняемой суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Тотемском районе Вологодской области местный житель поссорился со своей возлюбленной во время ремонта и ударил ее ножом. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеил обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее в Алтайском крае ревнивец вонзил отвертку в шею спящего соперника.