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Сожитель вытолкнул петербурженку из окна квартиры во время ссоры

Фонтанка: в Петербурге мужчина вытолкнул сожительницу из окна

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Shutterstock

Петербурженка попала в больницу после ссоры с сожителем. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Центральном районе города. По предварительной информации, между парой произошел конфликт, и в какой-то момент мужчина вытолкнул 20-летнюю возлюбленную из окна второго этажа. О том, что стало причиной произошедшего, не сообщается.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, ее состояние оценивают как средней степени тяжести. У пациентки диагностировали кататравму, закрытый перелом пальца и другие повреждения.

Менее чем за месяц до инцидента подобная ситуация произошла в семье иностранцев, проживавших в Петербурге. Уроженец Таджикистана вытолкнул свою супругу из окна второго этажа, после чего она получила переломы, сотрясение мозга и травмы груди.

В отношении ее мужа возбудили уголовное дело. Помимо этого, в отношении мужчины составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

Ранее таксист избил девушку и выкинул ее из машины в Балашихе.

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