Экономист предрек негативные последствия для России от новых санкций США

Новый пакет санкций США может негативно сказаться как на целевых российских компаниях, так и на курсе рубля, считает экономист Евгений Коган в интервью «kp.ru».

«Санкции могут привести к ослаблению рубля. Ограничения в отношении судов, доставляющих нашу нефть в разные страны, прежде всего в Китай и Индию, усугубят ситуацию с продажей нашей нефти за рубеж. Упадут продажи — снизится поступление валюты в страну», — пояснил эксперт.

По его мнению, введение санкций, особенно против судов, обслуживающих экспорт российской нефти, может привести к сокращению объемов экспорта, что в конечном итоге уменьшит приток иностранной валюты в страну. Однако, по его оценке, резкого обвала курса рубля ожидать не следует.

Коган также считает, что санкции окажут влияние на сами компании. В частности, они могут затруднить реализацию планов развития «Газпромнефти» и ограничить экспортный потенциал других российских компаний.

11 января США ввели новый масштабный пакет санкций в отношении нефтегазового сектора российской экономики. Согласно заявлению американского министерства финансов, новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

Ранее депутат Белик заявил, что Россия наладила схемы обхода санкций.