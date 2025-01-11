Двухлетний ребенок сломал ногу в развлекательном центре на Камчатке

На Камчатке мальчик прыгал на батуте и сломал ногу

В Петропавловске-Камчатском ребенок получил серьезную травму, когда прыгал на батуте в торговом центре. Об этом сообщает mk.ru.

Двухлетнего мальчика госпитализировали после прыжков на батутах в торговом центре «Фамилион». Ребенок находился в игровой комнате вместе с родителями, неудачно упал и ударился. Вечером ему стало плохо, семья обратилась за медицинской помощью.

В больнице у ребенка диагностировали перелом большеберцовой кости и наложили ему гипсовую повязку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которого упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавший потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы. Подробности о состоянии школьника неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура даст оценку работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.

Ранее в Ленобласти годовалого ребенка придавило рухнувшим телевизором.