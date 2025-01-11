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Россиянин украл норковую шубу у спавшей на улице женщины

В Удмуртии мужчина оставил без норковой шубы случайную знакомую
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ижевске полицейскими задержан местный житель, похитивший у случайной знакомой норковую шубу и телефон. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным следствия, в декабре 2024 года житель Ижевска заметил на улице спящую женщину. Он разбудил нетрезвую россиянку и завел в комнату общежития, где снял с нее норковую шубу, похитил телефон и паспорт, после чего выгнал потерпевшую на улицу.

Общий ущерб составил 86 тысяч рублей. Подозреваемого в ограблении удалось задержать, возбуждено уголовное дело о краже, мужчина может отправиться в колонию на пять лет.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее в Омске пенсионер попросил знакомых купить продукты и лишился 900 тыс рублей.

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