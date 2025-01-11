В Приморье врачи спасли зрение 10-летнему мальчику после взрыва петарды

Во Владивостоке ребенок получил травму глаза из-за игры с петардами

Медики Краевой клинической больницы Владивостока оказали помощь мальчику, который получил травму глаза из-за взорвавшейся петарды. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В травмпункт больницы обратился отец с 10-летним сыном. Мальчик получил серьезное повреждение глаза. Вместе с друзьями он играл с петардами во время новогодних праздников, во время взрыва одна из частей пиротехники попала ребенку в глаз.

«На роговице глаза в очаге воздействия сформировался участок воспаления, с момента травмы прошли сутки, но боль не проходила. Мы его осмотрели и назначили амбулаторное лечение в виде закапывания глазных капель и геля, также сделали инъекцию, чтобы предотвратить дальнейшее развитие посттравматического кератита», — сообщил офтальмолог-хирург Краевой клинической больницы №2 Максим Богданец.

Острота зрения у юного пациента значительно не снизилась и госпитализация не потребовалась.

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