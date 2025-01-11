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В Петербурге мужчина выпрыгнул с балкона, чтобы спастись от пьяного собутыльника с ножом

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина упал с балкона, спасаясь от собутыльника с ножом
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Global Look Press

В Петербурге раненого мужчину нашли под окнами многоэтажки, он пытался спастись от собутыльника, который напал на него. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 9 января, двое приятелей распивали спиртные напитки в квартире многоэтажки по улице Маршала Казакова. Между мужчинами возникала ссора, один из них схватился за нож и ударил им своего оппонента.

Спасаясь, раненый выпрыгнул с балкона третьего этажа, с серьезными травмами он был госпитализирован. Врачам не удалось спасти пострадавшего. Подозреваемый в нападении задержан.

По данным 78.ru, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что нападавший уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее пьяный россиянин избил жену и вытолкнул ее из окна второго этажа.

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