Семилетняя девочка помогла мошенникам обокрасть родителей и оформила на них кредиты

В Томске первоклассница пыталась заработать игровую валюту и оформила на родителей несколько кредитов почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать семилетней девочки, женщина рассказала, что ее дочь обманули мошенники. Выяснилось, что ребенок играл в популярную онлайн-игру. В одном из мессенджеров ей поступило сообщение о том, что она заработала игровую валюту.

Чтобы перевести ее, необходимо было сфотографировать телефоны родителей. Действуя по инструкции мошенника, несовершеннолетняя оформила онлайн-кредиты на родителей и перевела денежные средства в сумме более 460 тысяч рублей на счета злоумышленников.

До этого сообщалось, что в Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребенок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенник из онлайн-игры выманил у московской школьницы 620 тысяч рублей.