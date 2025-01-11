В Ленобласти годовалого ребенка придавило рухнувшим телевизором

РЕН ТВ: в Ленобласти ребенок попал в реанимацию после того, как на него упал телевизор

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, на мальчика упал телевизор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во Всеволожске, по недосмотру матери на годовалого мальчика во время игры рухнул телевизор. Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что семья оценивается как благополучная и на профилактическом учете не состоит.

До этого сообщалось, что в Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка госпитализирована с травмами после взрыва печи. Инцидент произошел в деревне Пупышево, в дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом. Пострадавшую госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер. У девочки также диагностированы перелом челюсти и ключицы, контузия и ожоги легких. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в реанимацию.

Ранее трехлетний ребенок с ДЦП попал в реанимацию, упав с кровати.