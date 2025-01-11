Московская школьница отдала мошенникам 320 тысяч рублей, отложенные на ее обучение

Девятиклассница из Москвы оставила родителей без накоплений, поверив аферистам, девочка передала курьеру 320 тысяч рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

С 15-летней школьницей связались неизвестные, под предлогом продления договора услуг связи они выманили у нее код из СМС-сообщения. Затем ребенку позвонили «представители» Росфинмониторинга, мошенники убедили девочку передать все имевшиеся в доме деньги курьеру.

Девочка взяла 320 тысяч рублей, которые родители отложили на ее обучение, упаковала их в коробку и отдала неизвестному якобы для внесения на «безопасный» счет. Вернувшаяся домой мать обнаружила в квартире беспорядок, расспросила дочь о случившемся и обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребенок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Дзержинске школьник отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь получить приз.