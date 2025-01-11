Энергетики ведут борьбу за восстановление света в Махачкале

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Махачкале на фоне аварии на ЛЭП

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Махачкале на фоне аварии на ЛЭП. Об этом сообщает Министерство энергетики Дагестана в Telegram-канале.

«Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества», — заявили в дагестанском Минэнерго.

Части обесточенных жителей города уже восстановили энергоснабжение благодаря оперативной работе энергетиков.

До этого авария произошла на линии электропередач рядом с подстанцией «Юго-Восточная» в Махачкале, в результате чего без света остались 16 тысяч местных жителей.

5 января оперативный штаб края Краснодарского края сообщил, что Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения оказались без электричества после аварийного отключения на подстанции. Предварительно, причиной аварии стало короткое замыкание.

Ранее в Чувашии около 10 тысяч человек остались без света из-за непогоды.