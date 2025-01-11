Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Энергетики ведут борьбу за восстановление света в Махачкале

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Махачкале на фоне аварии на ЛЭП
close
Depositphotos

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Махачкале на фоне аварии на ЛЭП. Об этом сообщает Министерство энергетики Дагестана в Telegram-канале.

«Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества», — заявили в дагестанском Минэнерго.

Части обесточенных жителей города уже восстановили энергоснабжение благодаря оперативной работе энергетиков.

До этого авария произошла на линии электропередач рядом с подстанцией «Юго-Восточная» в Махачкале, в результате чего без света остались 16 тысяч местных жителей.

5 января оперативный штаб края Краснодарского края сообщил, что Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения оказались без электричества после аварийного отключения на подстанции. Предварительно, причиной аварии стало короткое замыкание.

Ранее в Чувашии около 10 тысяч человек остались без света из-за непогоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами