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В российской школе дети оказались в массовой давке из-за запертой двери

В Воронеже дети попали в массовую давку из-за закрытой двери на выходе из школы
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Pixabay

В Воронеже произошла давка с участием двух тысяч школьников. Об этом со ссылкой на родителей учащихся сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел 10 января в школе №103, расположенной на Острогожской улице. Большую часть учащихся младших классов одновременно отпустили с занятий, и решили вывести их из здания через один выход, не разделяя потоки. Охранник открыл лишь одну дверь, а вторая в это время оказалась заблокирована.

«Малыши начали падать, детям становилось плохо. Они просто падают, цепляются рюкзаками. Кто-то свалился, по нему прошлись ногами. Мой 7-летний ребенок вышел в полуобморочном состоянии», — рассказала мать одного из школьников, передает издание.

В какой-то момент один из очевидцев выбил закрытую дверь, повредив себе руку. Директор школы сообщил, что охранник, который работает в учреждении первый день, не успел вовремя среагировать и открыть проход. Предварительно, никто не пострадал. Давка с участием тысяч детей продлилась около десяти минут.

Ранее в школе Краснодара, где была давка, выявили нарушения пожарной безопасности.

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