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Россиянин оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела

В Пензе задержали волгоградца, оскорбившего участников СВО

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Shutterstock

В Пензе задержали волгоградца, являющегося фигурантом уголовного дела из-за оскорбления участников СВО. Об этом сообщает »МВД медиа».

Сообщается, что полицейские выявили видеозапись, на которой 29-летний волгоградец оскорбительно высказывается в отношении участников СВО. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Отмечается, что во время проведения доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу.

Полицейские нашли и задержали фигуранта. В ближайшее время его доставят в Волгоград для проведения следственных действий.

Ранее в Ярославской области поймали хулиганов, избивших участника СВО.

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