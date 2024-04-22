Россиянин оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела

В Пензе задержали волгоградца, являющегося фигурантом уголовного дела из-за оскорбления участников СВО. Об этом сообщает »МВД медиа».

Сообщается, что полицейские выявили видеозапись, на которой 29-летний волгоградец оскорбительно высказывается в отношении участников СВО. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Отмечается, что во время проведения доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу.

Полицейские нашли и задержали фигуранта. В ближайшее время его доставят в Волгоград для проведения следственных действий.

Ранее в Ярославской области поймали хулиганов, избивших участника СВО.