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Юрист объяснил, правомерно ли наказание за флаг Украины на аватарке

Юрист Соловьев: флаг Украины на фото профиля является дискредитацией армии РФ

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Global Look Press

Флаг Украины на фото профиля в социальной сети считается дискредитацией российской армии. Об этом в интервью НСН заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя задержание доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова в Санкт-Петербурге.

«Мы очень давно об этом говорили, о пределах провокационности и допустимости демонстрации тех или иных символов. <...> Не могу себе представить, чтобы кто-то во время Великой Отечественной войны демонстрировал символы фашистской Германии. <...> Это попытка показать неуважение к нашим Вооруженным силам, что сегодня мы и называем дискредитацией», — сказал Соловьев.

Он добавил, что на сегодняшний день подобные случаи обоснованно будут считаться подыгрыванием противнику на фоне специальной военной операции.

По данным «Фонтанки», Буракова задержали 2 апреля. В 16:40 его доставили в отделение полиции Адмиралтейского района №2. По предварительным данным, уже 10 лет — с 1 марта 2014 года — у доцента на фото профиля в соцсети стоял трезубец (элемент украинского герба) на фоне флага Украины. Бураков также опубликовал пост, посвященный ушедшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Позднее мужчина сообщил «Газете.Ru», что ему вменяют часть 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Доценту грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей.

По его словам, он уже удалил со своей страницы фото с флагом и статус.

Ранее в Алма-Ате нашли листовки с призывами к россиянам воевать за Украину.

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