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У жителя Башкирии нашли наркотики на 8 млн рублей

В Башкирии мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела за производство наркотиков в гараже, сотрудники ФСБ изъяли у него несколько килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на УФСБ республики.

По данным следствия, 29-летний житель Благовещенска в гараже в Башкирии оборудовал нарколабораторию. Мужчина с судимостью закупил оборудование и прекурсоры: по предварительной оценке, он мог бы производить до 10 кг «синтетики» в неделю.

При обыске оперативники нашли в помещении несколько килограммов запрещенных веществ, общей стоимостью около 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен в СИЗО.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге у 14-летней школьницы в сумке нашли более десяти свертков с мефедроном. Несовершеннолетняя успела заработать на незаконной деятельности 80 тысяч рублей. Школьница воспитывается в благополучной семье и ни в чем не нуждается.

Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.

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