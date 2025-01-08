У жителя Башкирии нашли наркотики на 8 млн рублей

Житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела за производство наркотиков в гараже, сотрудники ФСБ изъяли у него несколько килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на УФСБ республики.

По данным следствия, 29-летний житель Благовещенска в гараже в Башкирии оборудовал нарколабораторию. Мужчина с судимостью закупил оборудование и прекурсоры: по предварительной оценке, он мог бы производить до 10 кг «синтетики» в неделю.

При обыске оперативники нашли в помещении несколько килограммов запрещенных веществ, общей стоимостью около 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен в СИЗО.

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Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.